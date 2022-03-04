Уфа, , 08:14 — REGNUM Понижение температуры воздуха до — 13 °C ожидается в Башкирии. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Гололед Илья Бесхлебный

Сообщается, что 5 марта в республике ожидается мокрый снег, гололед, налипание мокрого снега на деревьях и проводах, метель, на дорогах могут образовываться снежные заносы, снежный накат, гололедица. Утром и днем сильные порывы ветра. Температура воздуха ночью может опуститься до — 8 °C, днем может потеплеть до +2°С.

6 марта в республике ожидается гололед, мокрый снег, местами метель, ночью налипание мокрого снега на деревьях и проводах, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Сильные порывы ветра.

Температура воздуха ночью в регионе может опуститься до — 13 °C, днем ожидается до — 3 °C.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии снег с крыши упал на женщину и грудного ребенка.