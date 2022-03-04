Посёлок городского типа Суксун, Пермский край, , 08:10 — REGNUM В Пермском крае вновь произошло обрушение на водопаде Плакун. Об этом сообщает chitaitext.ru.

Водопад Корбу Татьяна Иващенко © ИА REGNUM

По словам туристов, обвалилась глыба с деревьями. Справа от водопада возможны новые обрушения. Не исключается падение еще одной глыбы с деревом.

Добавим, водопад Плакун находится на правом берегу реки Сылвы, в окрестностях поселка Суксун и деревни Сасыково. Объект является достопримечательностью и точкой притяжения туристов.

Водопад имеет статус гидрогеологического памятника регионального значения. Вода в нем низвергается с семиметрового обрыва в речное русло реки Сылва. С обрушениями водопад утрачивает свою красоту. Стоит отметить, в начале января 2022 года из-за погодных условий на водопаде обрушился большой валун.