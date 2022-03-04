Энергодар, Украина, , 08:08 — REGNUM Пожар в районе Запорожской атомной электростанции на Украине ликвидирован. Об этом 4 марта сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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«В 06:20 (по местному времени) пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС в городе Энергодар ликвидирован», — указано в сообщении службы в телеграм-канале.

Также уточняется, что в результате происшествия «жертв и пострадавших нет».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ГСЧС, пожар произошёл за пределами Запорожской АЭС. Радиационный фон в районе АЭС не изменился и соответствует норме.

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Огонь вспыхнул в учебно-тренировочном комплексе, который представляет собой здание размером 60 на 40 метров. Корпус расположен в городе Энергодаре. После проведения разведки в пятиэтажном здании установлено, что горение идёт в помещениях на третьем, четвертом и пятом этажах. В 05:55 (06:55 мск) пожар был локализован на площади 2 тыс. кв м.

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