Пекин, , 08:08 — REGNUM Первый в мире двухтопливный танкер с сырой нефтью, работающий на сжиженном газе, был доставлен китайскому судоходному гиганту COSCO Shipping, сообщает агентство Синьхуа.

СПГ-танкер Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным COSCO Shipping, судно будет приписано к порту Янпу в островной провинции Хайнань на юге Китая, что увеличит количество зарегистрированных в порту судов для международных рейсов до 32. Судно длиной 333 метра и шириной 60 метров использует СПГ в качестве основного топлива. Он оснащен двухтопливным главным двигателем на сжиженном газе, генератором и котлом.

Использование чистой энергии в судоходстве может помочь сократить выбросы оксида серы на 99% и твердых частиц на 98% по сравнению с нынешними нефтяными танкерами. В «газовом» режиме дальность похода корабля составляет 12 000 морских миль. В двухтопливном режиме его дальность может достигать 24 000 морских миль.