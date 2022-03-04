Москва, , 08:08 — REGNUM Окончания пандемии коронавируса не произойдёт в ближайшие годы, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«В ближайшие несколько лет точно не настанет день, когда ВОЗ объявит о завершении пандемии», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, показатели заболеваемости будут как увеличиваться, так и снижаться. Однако это не будет означать, что пандемия закончилась, отметил он.

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор опубликовал новые методические рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 на фоне высокого распространения штамма коронавируса «Омикрон» и снижения заболеваемости.