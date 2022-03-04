Москва, 4 марта 2022, 08:08 — REGNUM Окончания пандемии коронавируса не произойдёт в ближайшие годы, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.
По его словам, показатели заболеваемости будут как увеличиваться, так и снижаться. Однако это не будет означать, что пандемия закончилась, отметил он.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор опубликовал новые методические рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 на фоне высокого распространения штамма коронавируса «Омикрон» и снижения заболеваемости.