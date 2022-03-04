Владивосток, 4 марта, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Дислоцированная в Приморском крае общевойсковая армия Восточного военного округа (ВВО) в рамках «единого дня огня» провела масштабные тренировки по стрельбе и управлению огнём артиллерийских подразделений. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

Mil.ru Самоходное орудие Гиацинт-С

Артиллерийские подразделения армии после подготовки штатного вооружения к бою выполнили стрельбы по условному противнику на различных дальностях. Огонь по целям вёлся как прямой наводкой, так и с закрытых позиций.

пресс-служба ВВО «В ходе практических занятий, расчёты 152-мм самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-С» с закрытых огневых позиций нанесли сосредоточенные удары по целям, имитирующим боевую технику и личный состав условного противника».

Как сообщало ИА REGNUM, дислоцированные на Сахалине мотострелки армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) совместно с расчётами самоходных артиллерийских установок «Гиацинт» в ходе тактических учений уничтожили высадившийся на остров десант условного противника.