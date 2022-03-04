Пекин, , 08:05 — REGNUM Министерство коммерции Китая внесет больший вклад в поддержку строительства зарубежных складов и содействия развитию зарубежных интеллектуальных логистических платформ, сообщает агентство Синьхуа.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Внешняя торговля Китая будет проводить большее число реформ для обеспечения качественного развития, заявил министр коммерции Ван Вэньтао на пресс-конференции. В феврале Госсовет КНР опубликовал заявление, в котором одобрил создание большего числа пилотных зон трансграничной электронной коммерции в 27 городах и регионах, сказал он.

В настоящее время общее количество пилотных зон достигает 132, охватывающих почти все регионы провинциального уровня в Китае: от прибрежных промышленных центров, таких как Цзянсу, Чжэцзян и Гуандун, до внутренних районов.

По его словам, с 1 марта вступил в силу обновленный список с расширенными позициями импортных розничных товаров для трансграничной электронной торговли. Список, опубликованный в апреле 2016 года, несколько раз оптимизировался, и его товарные категории продолжали увеличиваться.

Сталкиваясь с вызовами и трудностями, Китай будет и впредь проводить политику в пользу внешней торговли и обеспечивать бесперебойную работу промышленных цепочек и цепочек поставок, сказал он. Общий объем импорта и экспорта товаров в Китае увеличился на 21,4% в годовом исчислении до 39,1 трлн юаней (около $6,2 трлн).