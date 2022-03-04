Пекин, 4 марта, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Министерство коммерции Китая внесет больший вклад в поддержку строительства зарубежных складов и содействия развитию зарубежных интеллектуальных логистических платформ, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Внешняя торговля Китая будет проводить большее число реформ для обеспечения качественного развития, заявил министр коммерции Ван Вэньтао на пресс-конференции. В феврале Госсовет КНР опубликовал заявление, в котором одобрил создание большего числа пилотных зон трансграничной электронной коммерции в 27 городах и регионах, сказал он.

В настоящее время общее количество пилотных зон достигает 132, охватывающих почти все регионы провинциального уровня в Китае: от прибрежных промышленных центров, таких как Цзянсу, Чжэцзян и Гуандун, до внутренних районов.

По его словам, с 1 марта вступил в силу обновленный список с расширенными позициями импортных розничных товаров для трансграничной электронной торговли. Список, опубликованный в апреле 2016 года, несколько раз оптимизировался, и его товарные категории продолжали увеличиваться.

Сталкиваясь с вызовами и трудностями, Китай будет и впредь проводить политику в пользу внешней торговли и обеспечивать бесперебойную работу промышленных цепочек и цепочек поставок, сказал он. Общий объем импорта и экспорта товаров в Китае увеличился на 21,4% в годовом исчислении до 39,1 трлн юаней (около $6,2 трлн).