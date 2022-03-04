Владивосток, 4 марта, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Учения с участием противолодочных самолетов Ил-38 и Ил-38Н смешанного авиаполка войск и сил на северо-востоке России провёл в акватории Охотского моря отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ РФ. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба ТОФ.

Mil.ru Корвет Тихоокеанского флота «Совершенный»

«В ходе совместного учения в море экипажи боевых кораблей и противолодочных самолетов морской авиации ТОФ провели тренировки по поиску, обнаружению, слежению и уничтожению подводных лодок условного противника», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что летчиками самолетов Ил-38 и Ил-38Н была отработана установка с воздуха условных минных заграждений на маршрутах возможного развертывания подлодок условного противника, также экипажи кораблей ТОФ провели учебные стрельбы глубинными бомбами с использованием реактивных бомбометных установок РБУ-6000.

При этом указывается, что в учениях были задействованы свыше 20 корбалей ТОФ, включая корветы «Гремящий», «Совершенный», «Громкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», корабль управления «Маршал Крылов», фрегат «Маршал Шапошников», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и суда обеспечения.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» в рамках учений вышли на маршруты боевого патрулирования в Новосибирской области.