Хабаровск, 4 марта, 2022, 08:15 — ИА Регнум. В Хабаровске не подтвердилось сообщение о заложенной бомбе в торговом центре «Южный парк», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской мэрии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

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Утром 4 марта на электронную почту городской администрации поступило сообщение о готовящемся теракте в ТЦ. Автор письма запросил 5 млн рублей за предотвращение взрыва.

Все оперативные службы, включая кинологов, выехали в торговый центр. В полдень информация об угрозе не подтвердилась. Эвакуация не потребовалась. ТЦ работает в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2021 год в Амурской области установили личности людей, сообщивших о 15 якобы готовящихся взрывах.