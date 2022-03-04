Берлин, 4 марта, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Украинское посольство в Берлине призвало власти Германию совершить новые поставки вооружений на Украину, включая танки, подводные лодки, боевые корабли и самолеты. Об этом 4 марта сообщило агентство DPA со ссылкой на письмо дипломатической миссии, направленное немецкому канцлеру, а также внешнеполитическому ведомству и министерству обороны ФРГ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Документ был передан 3 марта. Авторы письма попросили немецкое правительство ускорить его рассмотрение и дать положительный ответ. Кроме указанных вооружений, посольство запросило у Берлина боевые и вспомогательные вертолеты, разведывательные и боевые беспилотные летальные аппараты, транспортные самолеты, бронетранспортеры, артиллерийские системы, гаубицы и зенитно-ракетные комплексы.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта агентство DPA со ссылкой на источники в министерстве по делам экономики Германии распространило информацию о том, что Берлин направит на Украину 2,7 тыс. зенитных ракет «Стрела».