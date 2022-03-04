Пермь, 4 марта, 2022, 07:57 — ИА Регнум. В Частинском районе Пермского края от минздрава в судебном порядке потребовали обеспечить детей-инвалидов лекарством. Об этом сообщает краевая прокуратура.

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По данным ведомства, на территории района проживают дети, страдающие муковисцидозом. При этом необходимым им по жизненным показаниям определенным лекарством они не обеспечены. Причиной тому являлся отказ минздрава. Чиновники объясняли свою позицию тем, что лекарственный препарат не входил в перечень жизненно необходимых препаратов, предназначенных для лиц, страдающих указанным заболеванием.

Прокурор обратился в суд с иском о понуждении министерства обеспечить лекарством детей-инвалидов. Судебная инстанция удовлетворила требования. Решение обращено к немедленному исполнению.