Чита, , 07:56 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остаётся напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 4 марта 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 150 428 (+1257 за минувшие сутки). Вместе с тем 121 712 пациентов (+1102 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв составляет уже 2 512 человека (+6 за сутки).

Коронавирус Permkrai.ru

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«На основании федерального регистра за весь период пандемии 2 181 забайкалец скончались от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 331 жителя региона заболевание протекало, имея всю клиническую картину опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания. Данные приведены в соответствии с федеральным регистром COVID-19», — отмечается официальный информации.

Из общего количества пациентов моногоспиталей 144 находятся в тяжёлом состоянии (+2), 21 пациент подключен к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-6 за сутки).

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