Берлин, , 07:55 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна уже начала закупать газ в обход России. Об этом он заявил в интервью телеканалу ZDF.

Труба-2. Олаф Шольц. Северный поток Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы подготовились к тому, чтобы мы покупали бы газ ещё где-нибудь, это мы сделали и делаем это дальше», — заявил Шольц.

По его словам, ФРГ начала закупать газ в обход России при сохранении поставок российского газа, угля и нефти.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США навязывает свою точку зрения вразрез национальным интересам других стран, в том числе их союзников.

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