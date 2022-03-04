4 марта 2022 | Время чтения 1 мин

Запад уже кажется дошёл до абсурда, стремясь побольнее уколоть Россию и граждан нашей страны. 3 марта стало известно о санкциях против… российских кошек. Пользователи обсуждают ситуацию в соцсетях

Сибирская редакция ИА REGNUM, , 14:55 — REGNUM Поток санкций, вводимых против России, не иссякает. Но, как говорится, собака лает — караван идёт. РФ продолжает спецоперацию на Украине по защите Донбасса.

Кошка Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Между тем Запад уже кажется дошёл до абсурда, стремясь побольнее уколоть Россию и граждан нашей страны. 3 марта стало известно о санкциях против… российских кошек.

На этот раз постаралась некая международная федерация кошек, о существовании которой многие жители России до этого момента и не подозревали. Теперь котам и кошкам из России запрещено участвовать в международных выставках.

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К обсуждениям ситуации в соцсети присоединились сибиряки.

«Если западные «партнёры» так напрягаются, значит, мы всё правильно делаем! Котики дома здоровей будут», — считает подписчик красноярского паблика в соцсети «ВКонтакте» Василий В.

«Ну раз на мышей и тараканов не ввели, пусть принимают эту живность», — иронизирует Олег Б.

Прогулка с кошкой Дарья Драй © ИА REGNUM

«Как дети малые себя ведут», — пишет Денис К.

«Ты мне больше не подружка! Отдавай мои игрушки! Ты мне больше не дружок! И не писай в мой горшок!» — так санкции против России охарактеризовала Наталья З.

«У Европы истерика, какой мир ещё не видел», — подчеркнул Владимир А.

«А где же риторика Европы «нет расизму»? Мы толерантны ко всем, а теперь, оказывается, и кошки с собаками за принадлежность к стране в чем-то виноваты. Вот вам и западные ценности», — удивлён Вячеслав Б.

«Ну они же обещали самые жестокие санкции для России! Вот они!!!» — шутит Зуля Б.

«Вот вам зоозащитнички и толеруха от западных «друзей». Их истинное лицо. Даже собаки и кошки русские не угодили», — комментирует Иван И.

Марина Каширская © ИА REGNUM

«Ну и ну! Коллекция санкций пополнилась неожиданным экземпляром! Уже смешно! Так-так! Чем ещё удивит и порадует нас Запад?» — интересуется Наталья З.

«Нет предела человеческой глупости», — подытожила обсуждение Татьяна К.