Якутия, 4 марта, 2022, 07:53 — ИА Регнум. В Абыйском районе Якутии между селом Хону и посёлком Белая Гора вытекло из ёмкости топливо. Нефтепродукты перевозил грузовой автомобиль, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства экологии республики.

Природнадзор ХМАО Разлив нефти зафиксирован в ходе рейда

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Информация о ЧП поступила в единую дежурно-диспетчерскую службу муниципалитета. Из ёмкости автомашины топливо вылилось из-за поломки крана. Специалисты устанавливают степень загрязнения почвы и воды.

Возбуждено дело об административном правонарушении. Площадь разлива нефтепродуктов пока не установлена.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года был обнаружен разлив нефтепродуктов в акватории реки Лена. Тогда специалисты искали источник утечки.