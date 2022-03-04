Чебоксары, 4 марта, 2022, 07:48 — ИА Регнум. В Чувашии выделяют средства на разработку проектной документации для ремонта трёх мостов и двух путепроводов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее постановление о распределении средств в 2022 году подписал глава Чувашии Олег Николаев.

ИА REGNUM Московский мост в Чебоксарах после капитального ремонта

Согласно документу, больше всего средств заложено на проведение проектно-изыскательских работ для капитального ремонта Гагаринского моста — 10,8 млн рублей. По 10 млн рублей выделено на разработку проектной документации для капремонта Октябрьского моста и путепровода по проспекту Мира.

Проектные работы для ремонта Октябрьского моста оценили в 8,8 млн рублей, а для капитального ремонта путепровода на пересечении улицы Гагарина и 30-й дороги — 5,5 млн рублей.

В целом на разработку проектов для капремонта данных искусственных сооружений направят 45,1 млн рублей.

Отметим, что ремонт Калининского моста планируется начать в 2022 году. На это заложено почти 241,2 млн рублей, в том числе из республиканского бюджета — около 193 млн рублей, из муниципальной казны — 48,2 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, что в рамках данного постановления выделено 1,161 млрд рублей на капремонт, строительство и реконструкцию восьми дорог в Чебоксарах. Больше всего средств (свыше 416,25 млн рублей) предусмотрено на реконструкцию Лапсарского проезда, который не раз попадал на общественную «Карту убитых дорог».