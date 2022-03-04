Пермь, 4 марта, 2022, 07:47 — ИА Регнум. В Перми перед судом предстанет группа наркоторговцев. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы готовы для передачи в суд. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

ElIndignado653 Нет наркотикам

Фигурантами являются семь пермяков. Им инкриминируют покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Наркоторговцам грозит до 20 лет со штрафом в размере до миллиона рублей.

Установлено, что участники организованной преступной группы распространяли наркотики на территории столицы Перми. Злоумышленников задержали в июне 2021 года при попытке сбыть наркотики и психотропные вещества общей массой более 360 граммов.