Корсаков, Сахалинская область, 4 марта, 2022, 07:57 — ИА Регнум. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко 4 марта вручил ключи от квартир в новом пятиэтажном доме в Корсакове на улице Калинина. Новоселье справят многодетные и молодые семьи, инвалиды из райцентра, сел Раздольное, Соловьевка и Дачное, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Кузьма Петров-Водкин. Новоселье (Рабочий Петроград). 1937

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«В 2021 году мы рекордно нарастили объемы ввода нового жилья — до 500 тысяч квадратных метров. Полностью закрыли вопрос по аварийному жилью, которое было признано таковым до 1 января 2017 года, и первыми в России начали новую программу по расселению. Конечно, предстоит большая работа и мы к ней готовы», — сказал Лимаренко.

В новом доме 45 однокомнатных, 45 двухкомнатных и 15 трехкомнатных квартир с отделкой «под ключ». Жильцам остается только обставить помещения мебелью. Новоселье в общей сложности отметят 105 семей.

В 2021 году в новое жилье были переселены 4 тыс. человек. На этот год планируется расселить 128 тыс. кв. метров аварийного жилья, это более 5 тыс. человек. За пять лет новое жильё получат почти 30 тыс. сахалинцев и курильчан.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке пять комплектов ключей от квартир вручили детям-сиротам 28 января.