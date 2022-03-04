Вашингтон, , 07:43 — REGNUM Сбой в работе социальной сети Instagram ощутили пользователи на территории США. Об этом 4 марта сообщает сайт Downdetector, специализирующийся на контроле за популярными интернет-сервисами.

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Большая часть жалоб (75%) касается проблем в работе приложения. Кроме того, 13% пользователей столкнулись с трудностями при просмотре ленты новостей, а еще 12% — не могут войти на сайт соцсети. Помимо этого, согласно информации Downdetector, незначительные сбои зарегистрированы и в России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в РФ произошел сбой в работе социальной сети Facebook. Перебои затронули работу сайта и мобильного приложения, а также вход в учетную запись.

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