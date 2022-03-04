Ханты-Мансийск, , 07:40 — REGNUM В Югре с 4 по 8 марта пройдёт Всемирный конгресс оленеводов. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

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Для участников конгресса презентуют несколько проектов Югры — «Чум в чуме», «Телемедицина», «IT — стойбище» и «Стойбищная школа-сад».

Для участников конгресса подготовлена культурная программа. Они посетят креативные этномастерские, выставку детских рисунков «Мир оленеводства глазами детей», гастрономический этнофестиваль «Со вкусом Севера».

Конгресс пройдёт в смешанном формате, с применением дистанционных технологий.

Всемирный конгресс оленеводов — это высший орган международной общественной организации Ассоциация «Оленеводы мира», который объединяет представителей оленеводческих народов арктических стран и играет важную роль в сохранении оленеводства в мире. Всемирный конгресс оленеводов созывается раз четыре года.