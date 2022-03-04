Запорожье, Украина, , 07:40 — REGNUM Пожар в здании возле Запорожской АЭС локализован на площади две тысячи кв. метров. Об этом 4 марта сообщила пресс-служба государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Запорожская АЭС

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Уточняется, что пожар произошёл в учебно-тренировочном комплексе, который представляет собой здание размером 60 на 40 метров. Корпус расположен в городе Энергодаре. Локализация возгорания объявлена в 06:55 мск. По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.

По данным ГСЧС, пожар произошёл за пределами Запорожской АЭС. Радиационный фон в районе АЭС не изменился и соответствует норме.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти США пристально следят за ситуацией на Запорожской АЭС.

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