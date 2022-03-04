Чердынь, Пермский край, , 07:39 — REGNUM В Чердынском районе Пермского края вынесен приговор в отношении местного жителя, который признан виновным в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней девочки. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Суд Lawfirmwinstonsalem.com

По данным следствия, в 2021 году пьяный мужчина неоднократно совершал развратные действия в отношении своей племянницы 2006 года рождения, нарушая половую неприкосновенность ребенка, его нормальное нравственное воспитание, физическое и психическое развитие.

В рамках предварительного следствия в адрес ОМВД России по Чердынскому району внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления. Суд назначил пермяку 320 часов обязательных работ.