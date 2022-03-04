Москва, , 07:36 — REGNUM Государственная дума России рассмотрит 4 марта несколько законопроектов, призванных защитить экономику страны в условиях западных антироссийских санкций, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на своем официальном канале в Telegram.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Все существующие меры поддержки будут сохранены, социальные обязательства государства будут выполнены. Независимо от вызовов и проблем, с которыми сталкивается наша страна», — отметил политик.

Отмечается, что среди возможных мер поддержки экономики, которые будет рассматривать законодательный орган, будут кредитные каникулы для жителей России, а также среднего и малого бизнеса. Также Госдума России рассмотрит инициативы по дополнительной индексации пенсий, введение контроля за обеспечением лекарствами, а также создания условий для достройки объектов капитального строительства.

Кроме того, в Государственной думе рассмотрят законопроекты, предусматривающие введение моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса в 2022 году, новый этап амнистии капитала, а также упрощения порядка предоставления госуслуг.

«Единственный возможный ответ на санкции ― развитие нашей страны», — подчеркнул Володин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы Госдепа США Виктория Нуланд заявила, что западные страны будут якобы готовы снять с России санкции в случае отмены специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Также от Москвы требуют признать территориальную целостность и суверенитет Украины и выплатить репарации за восстановление поврежденных объектов.

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