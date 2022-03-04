Челябинск, 4 марта, 2022, 07:36 — ИА Регнум. В Челябинской области директор одной из фирм избежал наказания за неуплату в бюджет более 42 млн рублей. Об этом сообщает областное управление СКР.

Chris Potter Налоги

Преступление было совершено в 2016—2018 годах. Гражданин получил по налогообложению вычеты, внеся в налоговую декларацию заведомо ложные сведения. Однако вскоре обман раскрылся.

Обвиняемый уже выплатил долги по налогам. В связи с этим его освободили от уголовной ответственности.