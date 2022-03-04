Хабаровск, , 07:38 — REGNUM В Хабаровском крае синоптики прогнозируют с 5 марта снег и сильный ветер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской мэрии.

Снегопад Pixabay.com

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По данным Дальневосточного УГМС, погода в регионе начнёт портиться 5 марта и в ночь на 6 марта в южных (Бикинский, Вяземский, им. Лазо) и центральных (Хабаровский, Нанайский, Советско-Гаванский) районах края. Здесь ожидается снег, местами сильный, метель, усиление ветра по долинам рек и на побережье до 15−22 метров в секунду, на дорогах снежный накат.

Силы и средства МЧС России и территориальных звеньев РСЧС находятся в готовности к реагированию на возможные происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, синоптики рассказали какой будет погода на предстоящих выходных 6−8 марта в Приморье.