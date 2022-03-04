Кемерово, 4 марта, 2022, 07:35 — ИА Регнум. В Кемеровской области численность женщин, занятых во всех сферах экономики, составляет 576 тыс. человек — 48% от общего числа работающих. Такие данные привёл Кемеровостат.

Анна Алябьева Уличная торговля

Уточняется, что 87% женщин трудится на предприятиях и в организациях со статусом юридического лица, 13% — в сфере предпринимательской деятельности.

Каждая пятая жительница региона занята в торговле, 17% — в образовании, 14% — в здравоохранении и учреждениях, оказывающих социальные услуги.