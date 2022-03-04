4 марта 2022 | Время чтения 1 мин

СМИ и даже органы госвласти России все чаще говорят о Китае как единственном надежном союзнике России в ее тяжелой борьбе против возрождения нацизма в Европе и мире. Это не так

Александр Савельев, , 14:57 — REGNUM СМИ и даже органы госвласти России все чаще говорят о Китае как единственном надежном союзнике России в ее тяжелой борьбе против возрождения нацизма в Европе и мире. Это не так. Наши доморощенные китаисты не учитывают, что КНР, особенно после прихода к власти Мао, всегда имела и имеет собственные национальные интересы и цели.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Задача Китая — не помощь России, а откладывание на максимально больший период своего собственного прямого вооруженного столкновения с США. В первую очередь это столкновение затронет Тайвань, после взятия которого КНР, безусловно, получит статус глобального лидера. Свобода рук в СУАР (Синьцзян-Уйгурском автономном округе) тоже интересует Пекин, и исходя из интересов внутренней политики там никогда впрямую не «впишутся» за Россию. Территориальная целостность — один из базовых принципов поствоенного мироустройства, другое дело — как каждая страна трактует эти принципы.

Пекин проявил определенную сдержанность в ООН, не голосовал за предлагаемые антироссийские резолюции в Совбезе этой организации и на Генассамблее ООН, но и не поддержал прямо нашу позицию по жизненным для России вопросам.

Совбез ООН Neptuul

Цепкость проекта «Один пояс — один путь», его уже состоявшаяся укоренённость в странах-соседях, прямая конкуренция с российскими интеграционными проектами — всё это должно стать темой следующего заседания российского Совбеза.

Пекин не является союзником России, он является нам в лучшем случае историческим попутчиком. Понимание этого факта является, безусловно, необходимым для выживания страны.

Пекин. Китай walter688

Так называемая наукометрия, зависимость российской аналитики, «ума» ее, в том числе российского востоковедения, от западных и восточных финансовых центров давно и целенаправленно убивает саму мысль в России.

Минобрнауки и курирующие чиновники в высшей власти обязаны отозвать недавние кадровые назначения. Как неоднократно отмечал профессор СПбГУ Вл. Колотов, поворот на Восток без востоковедов невозможен.

Российские иллюзии в отношении Пекина популярны, но они ничем не обоснованы. Только сама Россия, молча и в привычном одиночестве, выдержит удар неоколониализма.