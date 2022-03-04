Якутск, 4 марта, 2022, 07:35 — ИА Регнум. Бывший директор Вилюйского подразделения госучреждения «Якутлесресурс» обвиняется в хулиганстве, приобретении и хранении наркотиков. Следствие по его делу завершено, документы переданы в суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 марта в пресс-службе прокуратуры Якутии.

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Судить экс-сотрудника организации будут за конфликт с жителем Вилюйска. Представитель «Якутлесресурса» выстрелил оппоненту в лицо из похожего на пистолет устройства и повредил мужчине губу. Через три месяца после этого руководителя филиала государственного предприятия задержали сотрудники полиции при перевозки наркотиков. Мужчина собирался их продать. Уголовное дело в отношении него возбуждено по статьям 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере) и 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Как сообщало ИА REGNUM, в январе по статье 213 УК РФ был осуждён якутянин, стрелявший с балкона в сторону прохожих из ружья. Его оштрафовали на 500 тыс. рублей.