Пермь, , 07:30 — REGNUM В Пермском крае в первой декаде марта ожидается значительное похолодание. Информация об этом опубликована на Научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

Мороз Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Морозы ударят в связи с арктическим вторжением воздушных масс на территорию региона. Изменение погоды прогнозируют с 5 марта.

Преобладающая дневная температура понизится до −7…−12°C, пройдёт снег. В ночные часы не исключены понижения температуры воздуха до — 25 °C.

В целом же в первой декаде месяца температура воздуха окажется в среднем на 1−2°C выше климатической нормы.