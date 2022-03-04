Иркутск, 4 марта, 2022, 07:30 — ИА Регнум. Из-за «Омикрона» эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 4 марта 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8092 человека, причём вновь 16 из них погибли за последние сутки (это на один случай больше, чем накануне).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 254 116 (+2234 за сутки). Госпитализированы 2957 (-60 за сутки). В то же время излечились 220 474 пациентов (+5298 за сутки).

Ещё 637 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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