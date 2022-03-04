Кемерово, , 07:25 — REGNUM В Кемеровской области создана единая цифровая платформа обработки естественного языка — робот-консультант — в сферах государственных, муниципальных услуг и здравоохранения. Об этом сообщили в правительстве региона.

Искусственный интеллект

«Кузбасс одним из первых в стране заключил соглашение о сотрудничестве с федеральным Центром стратегических разработок и начал применять искусственный интеллект в работе различных служб, — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв. — Роботизированные технологии значительно ускоряют многие процессы и делают сервис более удобным для населения. Планируем внедрять технологии и в других сферах деятельности».

Сейчас автоматизированы единые колл-центры МФЦ и минздрава. Робот-консультант распознает человеческую речь, может отвечать на вопросы. Если затрудняется дать ответ, то переводит абонента на оператора.