Оренбург, , 07:24 — REGNUM В Оренбургской области за неделю (21−27 февраля) отмечен спад заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзра по региону.

ОРВИ flockine

Зарегистрировано 16,8 тыс. случаев заболевания. На детей приходится 6 тыс. фактов ОРВИ. Заболеваемость обусловлена вирусами не гриппозной этиологии.

Самая высокая доля заболевших зафиксирована в Оренбурге — 39%. Превышение недельного эпидемического порога зарегистрировано по совокупному населению и у жителей старше 15 лет.

Из-за вспышки заболеваемости на карантин закрыты полностью две школы. Также приостановлен учебный процесс в трех классах двух школ.