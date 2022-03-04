Ямальский район, Ямало-Ненецкий АО, 4 марта, 2022, 07:23 — ИА Регнум. Ямальцы отправляют в Ростовскую область беженцам из Донецкой и Луганской Народных Республик оленину. Об этом сообщает глава Ямальского района Андрей Кугаевский в своём телеграм-канале.

Пресс-служба регионального отделения «Единой России» в ЯНАО 1 марта с Ямала двинулись колонны с гуманитарным грузом

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России и переговоры – все новости»

«Поддержал инициативу руководителя предприятия «Ямальские олени», депутата думы Ямальского района Евгения Мальцева. Большую партию продукции из оленины направляем сегодня через Салехард в Ростовскую область для людей, прибывших из ЛНР и ДНР. В сбор гуманитарной помощи активно включились и наши предприниматели из Яр-Сале и Мыса Каменного, жители района», — заявил Кугаевский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с Ямала в Ростовскую область 1 марта отправились первые машины с 35 тоннами гуманитарной помощи беженцам из Донецкой и Луганской Народных Республик.