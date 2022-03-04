Вашингтон, 4 марта, 2022, 07:22 — ИА Регнум. Запад якобы готов отменить санкции против России, если Москва остановит проведение специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины, заявила замглавы Госдепа США по политическим делам Виктория Нуланд.

Цитата из видео Как Нуланд госдеповскими печеньками евромайдан кормила Нуланд раздает печеньки на Майдане

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По ее словам, западные страны якобы намерены отменить санкции, если Россия прекратит проведение операции и восстановит объекты на Украине, а также «признает суверенитет и территориальную целостность страны». При этом Нуланд отметила, что Вашингтон не планировал обсуждать с Москвой возможность принятия Украины в НАТО.

«И мы не собирались позволять России принимать решения за НАТО», — цитирует ее ТАСС.

Также Нуланд заявила, что Украина и НАТО якобы никогда не представляли угрозы для России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД России Сергей Рябков предостерег Запад от дальнейшей эскалации отношений с Москвой. По его словам, Россия сама воздерживается от роста напряженности и призывает к этому западные страны.