Петропавловск-Камчатский, , 07:30 — REGNUM Практически все продукты для выпечки блинов подорожали на Камчатке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой службе статистики.

Блины Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

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В общем стоимость продуктов за год выросла на 16%.

На текущей Масленичной недели блины для семьи из 4 человек обойдутся в 171,4 рубля — на 26,4 рубля больше, чем в прошлом году.

Больше всего подорожали мука (на 34,5%), яйца (на 29,2%) и сахар (на 21,6%). Стоимость растительного и сливочного масла, молока и соли выросла на 15,4%, 14%, 9,7% и 7,9% соответственно.

Те, кто не хочет есть «пустые» блины заплатят ещё больше. Так, красная икра подорожала на 14,5%, сметана — на 11,9%, варенье и сгущенка — на 7,7%, творог и мед — на 5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области цены на ингредиенты для приготовления блинов по сравнению с началом 2021 года выросли в среднем на 19,2%.