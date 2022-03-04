Чебоксары, 4 марта, 2022, 07:21 — ИА Регнум. В Чувашии выделено более 1,16 млрд рублей на капитальный ремонт и реконструкцию восьми дорожных участков в Чебоксарах, в том числе двух наиболее проблемных проездов — Базового и Лапсарского. На ремонт данных проездов предусмотрено более 482 млн рублей. Соответствующее постановление подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дороги

В рамках очередного распределения средств из регионального и муниципального бюджета выделено 1,161 млрд рублей на капремонт, строительство и реконструкцию восьми дорог в Чебоксарах. Больше всего средств предусмотрено на реконструкцию Лапсарского проезда со строительством подъезда к дому 65: выделено более 416,25 млн рублей, в том числе из республиканского бюджета — свыше 333 млн рублей, из муниципального — 83,25 млн рублей. Будет обновлён участок от Канашского шоссе до Лапсарского проезда.

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Также значительные средства выделяются на капитальный ремонт проезжей части по улице Ленинского Комсомола протяжённостью 3 км (от Эгерского бульвара до проспекта Тракторостроителей) и Марпосадскому шоссе (второй этап) — соответственно 180 млн рублей и 100 млн рублей.

Также планируется капитально отремонтировать участок на Базовом проезде — от Авторемонтного проезда до улицы Пристанционной. На обновление 1,1 км выделено 65,9 млн рублей, в том числе финансирование из республиканской казны составит 52,72 млн рублей, из местного бюджета — 13,18 млн рублей.

Ещё 90 млн рублей предусмотрено на капремонт участка протяжённость 1,4 км по улице Ашмарина (от улицы Орлова до проспекта Яковлева). Помимо этого, будут отремонтированы Калининский мост и дорога по Гаражному проезду, построена дорога по улице 1-я Южная.

Напомним, что Базовый и Лапсарский проезд считаются одними из самых «убитых» участков дорог в Чебоксарах. В рамках данного распределения затраты на их ремонт превысят 482 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Чебоксар предлагали отремонтировать Лапсарский проезд на условиях государственно-частного партнёрства, то есть вложиться в реконструкцию предприятиям, размещённым в промышленной зоне. В том числе в 2015 году при обсуждении реконструкции было предложено два варианта: «с установкой уличного освещения и тротуара (более 500 млн рублей) и экономный вариант (более 200 млн рублей)».