Абакан, , 07:18 — REGNUM В Хакасии скончались ещё девять пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом ИА REGNUM сообщили 4 марта в региональном правительстве.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

По информации оперативного штаба, жертвами COVID-19 стали пять женщин (83 года, 84 года, 87 лет, 89 лет, 89 лет) и четверо мужчин (67 лет, 69 лет, 83 года, 86 лет).

С начала 2022 года в Хакасии умерли 253 ковид-пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе за прошедшие сутки выявлено 362 носителя коронавируса, выздоровели 899 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хакасии выздоровели ещё 899 ковид-пациентов