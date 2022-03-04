Токио, , 07:17 — REGNUM Проект «Сахалин-1», о выходе из которого ранее объявила американская компания ExxonMobil, необходим Японии для обеспечения стабильности энергетических поставок. Об этом со ссылкой на министра экономики, промышленности и торговли Японии Коити Хагиуду 4 марта сообщает агентство Kyodo.

Проект «Сахалин-1» Rosneft.ru

Коити Хагиуда «Сахалин-1» является важным проектом для стабильности энергетических поставок Японии».

Таким образом министр прокомментировал информацию о начале выхода из российского энергетического проекта американского нефтегазового гиганта ExxonMobil.

ExxonMobil владеет в проекте «Сахалин-1», который реализуется на условиях соглашения о разделе продукции, долей 30% и управляет им от имени международного консорциума российских, японских и индийских компаний. Японская компания Sodeco также имеет в проекте долю 30%.

Как сообщало ИА REGNUM, ExxonMobil осудила спецоперацию России по демилитаризации и денацификации Украины и заявила о своём выходе из проекта «Сахалин-1».

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