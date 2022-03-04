Абакан, 4 марта 2022, 07:10 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 362 случая заражения коронавирусом, выздоровели 899 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 марта в республиканском правительстве.
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С начала 2022 года в регионе выявлено 30 435 носителей коронавируса. Коэффициент распространения COVID-19 за четыре дня — 0,8, за семь дней — 0,5.
Амбулаторное лечение в настоящее время проходит 2131 (-325) пациент с коронавирусом, в стационаре находятся 688 (-50) человек.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта в Хакасии выявили 298 носителей коронавируса, выздоровели 828 человек.
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