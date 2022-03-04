Луганск, , 07:10 — REGNUM Украинские боевики обстреляли пять населенных пунктов Луганской Народной Республики, сообщает пресс-служба представительства ЛНР в СЦКК на официальном канале в Telegram.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано шесть обстрелов по пяти населенным пунктам Республики», — заявили в представительстве.

Уточняется, что в результате обстрелов украинских карателей в Первомайске повреждены четыре дома. В населенном пункте Березовский пострадал один жилой дом, а также хозяйственная постройка. Также 13 квартир пострадали от обстрелов в двух домах населенного пункта Золотое-5.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подразделения Луганской Народной Республики взяли под контроль дорожное направление Яровая — Красный Лиман — Приволье. Также Народная милиция ЛНР освободила населенные пункты Новокрасновка и Красновка от украинских карателей.