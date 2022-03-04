Владивосток, 4 марта, 2022, 07:15 — ИА Регнум. В Приморье сельхозпроизводители готовятся к весенним полевым работам — они намерены увеличить посевную и перейти рубеж в 500 тыс. га, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Gtrk-kaluga.ru Посевная

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Начать работы планируют 25 марта.

Заготовлено более 32 тыс. тонн минеральных удобрений — 53% от плана. Запасы у дилеров позволили крестьянам приобрести семена сои, картофеля, ранних зерновых в полном объёме. Семян кукурузы закуплено более 50% от необходимого количества.

Также селяне обновляют и ремонтируют технику. Сельскохозяйственный парк готов на 80% — 2026 тракторов, плугов — 862, сеялок — 684, культиваторов — 645.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области ежедневно проходит мониторинг запаса продуктов питания и непродовольственных товаров в торговых сетях, а также ведётся контроль за ценообразованием.