Санкт-Петербург, 4 марта, 2022, 07:10 — ИА Регнум. Основной пакет акций предприятия, которое не имеет в России аналогов, планируется продать с приватизационных торгов. Начальная цена пакета акций АО «Звезда-редуктор», составляющего около 93% от уставного капитала, выставляется на продажу с начальной ценой 2 476 930 000 рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на данные с сайта АО «Российский аукционный дом».

Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971.СССР Торги

Минимальная цена продажи акций российского производителя судовых редукторных передач — 1 238 465 000 рублей.

Заявки на участие начали принимать 2 марта 2022 года, а сами торги пройдут 11 апреля 2022 года.

На сайте предприятия уточняется, что оно «не имеет аналогов в России и странах ближнего зарубежья по комплексу сосредоточенных в нем технологических компетенций». Среди производимой продукции — узлы и детали пропульсивной группы для кораблей и судов отечественных производителей, тяжелые и легкие судовые редукторы, редукторные агрегаты общепромышленного исполнения.

Предприятие в ЕГРЮЛ зарегистрировано в 2013 году. В его активе — участки площадью 18 553 кв. м и нежилое пятиэтажное здание.

На сегодня реализуемый пакет акций принадлежит государству.

Напомним, также планируется продать с торгов свыше 2% акций ПАО «Завод «Варяг» из Владивостока. Стартуют торги с суммы 24,3 млн рублей.