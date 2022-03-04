Лангепас, Югра, , 07:06 — REGNUM Житель Югры предстанет перед судом по обвинению в распространении детской порнографии. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

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По версии следствия 36-летний житель города Лангепаса распространил среди пользователей социальных сетей 32 фото и видео материала с порнографическим изображением несовершеннолетних.

Гражданин обвиняется по п. «а» ч.2 ст. 242.1 УК РФ («Оборот материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних»). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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