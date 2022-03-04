Петропавловск-Камчатский, , 07:04 — REGNUM Объявленные против России санкции не отразятся на работе авиации на Камчатке, заверил губернатор края Владимир Солодов.

Аэропорт Петропавловска-Камчатского Алексей Иванов © ИА REGNUM

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В Москве на базе представительства Камчатки развернули штаб по оказанию помощи жителям края, их родственникам, которые столкнулись с проблемами из-за ограничений перемещения с территории Украины, ДНР и ЛНР.

Авиационное сообщение внутри региона осуществляется без сбоев. В нем задействованы суда российского производства. Солодов подчеркнул, что они не самые современные, но все сертифицированы до 2030 года.

«Определённое беспокойство вызывают перевозки на дальние расстояния, но этой работой занимается Минтранс России и, безусловно, транспортная связанность нашей страны будет обеспечена. Сейчас ждём окончательных решений, которые будут выработаны на уровне правительства РФ», — пояснил губернатор Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Камчатки Владимир Солодов ответил на самые популярные вопросы населения — что делать со сбережениями в банках и ожидать ли дефицита импортных лекарств.