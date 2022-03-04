Вашингтон, , 06:59 — REGNUM Американское министерство энергетики, а также Пентагон, Белым дом и Комиссия по ядерному регулированию США, следят за ситуацией на Запорожской АЭС, на территории которой произошел пожар. Об этом написала на своей странице в Twitter глава минэнерго Соединенных Штатов Дженнифер Грэнхолм.

Запорожская АЭС

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По ее словам, фактов повышенного уровня радиации в районе объекта не зафиксировано. Грэнхолм отметила, что реакторы станции прочно защищены, а реакторы — останавливаются безопасным способом. Чиновник отметила, что обсудила обстановку на АЭС с министром энергетики Украины Германом Галущенко.

Она также добавила, что минэнерго США собрало свою группу реагирования на происшествия в атомной отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выпустило заявление, в котором сказано, что пожар на Запорожской АЭС не затронул «основное оборудование» объекта.

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