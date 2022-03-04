Вашингтон, 4 марта, 2022, 06:48 — ИА Регнум. Продажу контекстной рекламы на своих платформах в России приостановила компания Google, принадлежащая американскому холдингу Alphabet. Об этом 3 марта сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Google

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Уточняется, что работа сервиса контекстной рекламыGoogle Ads в России приостанавливается «в связи с чрезвычайными обстоятельствами». Руководство Google поясняет, что ситуация развивается быстро, в случае необходимости пользователи будут уведомлены о поступивших обновлениях.

Речь идёт, в частности, о рекламе на принадлежащем компании видеохостинге YouTube и на поисковике Google.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что компания Google заблокировала в европейских странах каналы YouTube, связанные с российским телеканалом RT и агентством Sputnik.