Биробиджан, , 06:49 — REGNUM На стадионе «Дружба» в столице Еврейской автономии состоялся флэшмоб в поддержку военнослужащих России. Автомобили горожан встали в форме буквы «Z» и мигали аварийными огнями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Рядом с машинами автомобилисты растянули флаг России.

Флаги ДНР и России Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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Акцию проводили региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и ДОСААФ России по ЕАО. Флэшмоб состоялся для выражения поддержки солдатам России.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичная акция прошла на Камчатке. Она была стихийной и собрала сотни человек.