Канберра, 4 марта, 2022, 06:44 — ИА Регнум. В общей сложности 1370 военнослужащих были привлечены властями Австралии для борьбы с наводнениями и эвакуации пострадавших от стихии на восточном побережье страны. Об этом 4 марта сообщает на своем сайте австралийское министерство обороны.

Гюстав Доре. Потоп. 1885

Речь идет о территории штатов Новый Южный Уэльс и Квинсленд. Помощь запросили власти указанных регионов. Для ликвидации последствий наводнений также задействованы десятки единиц военной техники.

530 военнослужащих направлены в город Брисбен с целью организации поисково-спасательных работ в его окрестностях и прилегающих населенных пунктах. Еще 230 военных находятся в городе Лисмор, который затопило полностью. Военнослужащие должны эвакуировать оставшихся жителей и завершить укрепление берегов местной реки.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Доминик Перротт заявил, что более полумиллиона человек в регионе получили предписание от властей об эвакуации из-за наводнений и быстрого подъема уровня рек в Австралии.