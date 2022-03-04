Тюмень, , 06:42 — REGNUM В Тюмени 4 марта с утра широко празднуют Масленицу. Об этом сообщает городской департамент культуры.

Масленица Андрей Репин © ИА REGNUM

Гуляния начнутся в 11:30 (9:30 мск) на уличной площадке детской школы искусств им. В.В. Знаменского. Здесь запланировано мероприятие с традиционными играми и обрядами, масленичными песнями и блинами, с фольклорным ансамблем «Карагод». Гости праздника — фольклорный ансамбль «ЯснаАРосстань».

Далее Масленицу отпразднуют в областном центре реабилитации инвалидов, а также в ДК «Орфей», где запланирована праздничная программа «Масленица — блинница, весны именинница». Для зрителей подготовили яркое представление, основанное на народных традициях и обычаях.

А вечером, в 19:00 (17:00 мск) в молодежном театре «Ангажемент» имени В.С. Загоруйко покажут спектакль «Угонщица» по одноимённой пьесе уральского драматурга Алексея Еньшина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в некоторых регионах России празднование Масленицы отменили в связи со сложной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу. А в Свободном и Белогорске Амурской области масленичные гуляния отменили из-за политической ситуации в России и в мире.

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